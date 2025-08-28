IBU окончательно закрыл белорусским биатлонистам путь на Олимпиаду

Опубликовано: 28.08.2025 14:26 , Обновлено: 28.08.2025

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал официальную систему квалификации на Олимпиаду-2026, поставив точку в вопросе участия белорусских и российских спортсменов. Ранее в организации допускали гипотетическую возможность их отбора, но утверждённый регламент окончательно исключил такой сценарий.

В документе сказано, что основная часть олимпийских лицензий (186 из 210) распределяется по итогам Кубка наций, в котором белорусские биатлонисты не участвуют из-за отстранения с марта 2022 года.

Ранее, в июне, IBU в ответе российским СМИ сообщал о гипотетических шансах. Речь шла о так называемых wild card — индивидуальных квотах, для получения которых нужно было бы возобновить участие в международных стартах и набрать очки до января 2026 года, причём не в нейтральном статусе. С учётом отстранения такой возможности у белорусских спортсменов не было.

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В свежем официальном сообщении союз решил не менять регламент, снова заявив: «В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов».

Кроме того, в IBU заявляли, что «внимательно следят за развитием событий» с членством Белорусской федерации биатлона, но «на данный момент не ожидается никаких действий или изменений».