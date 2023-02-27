Губерниев рассказал о «большом скандале» из-за недопуска белорусских биатлонистов на масс-старт в России
Биатлонистов мужской сборной Беларуси не допустили к масс-старту на чемпионате РФ в Ижевске, который прошел 26 февраля. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губернием заявил, что из-за этого «назревает большой скандал». В Союзе биатлонистов РФ рассказали свою версию произошедшего.
С чего началось?
Белорусский союз биатлонистов 24 февраля сообщил, что «по решению жюри соревнований PARI Чемпионата России в г.Ижевске спортсмены мужской национальной команды Беларуси по биатлону 26 февраля 2023 г. в масс-старте-60 принять участие не смогут.
Там объяснили, что по регламенту жюри решает, допустить ли белорусов к масс-старту и гонке преследования, учитывая количество стартующих российских спортсменов.
Однако в массстарте 26 февраля участвовали лишь 53 биатлониста из 60.
«Большой спортивный скандал»
«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР [Союз биатлонистов России] проблему не решил, бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале 27 февраля.
И добавил: «Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический!»
По словам Губерниева, «большие начальники» России и Беларуси «уже вовсю обсуждают проблему» и «уже идет очень большая разборка! Ух!».
Комментатор считает, что перед началом соревнований в России «нужно четко прописывать регламент».
«Белорусская команда отказалась»
Прокомментировали ситуацию 27 февраля и в Союзе биатлонистов России.
Там заявили, что «жюри PARI чемпионата России в Ижевске действовало в полном соответствии с установленными Министерством спорта РФ правилами соревнований».
В СБР рассказали, что накануне соревнований были сформированы предварительные стартовые протоколы». У мужчин было 78 заявленных участников. Из них в основе 60 спортсменов РФ, а в резервном списке – 10 россиян и 8 белорусов.
«После подтверждения участия [в протоколе] остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Беларуси, однако белорусская команда от участия в большом масстарте у мужчин отказалась», — утверждают в СБР.
Там добавили, что «Белорусская федерация биатлона знает о существующих правилах и согласилась участвовать во всероссийских соревнованиях по этим правилам».
[info_b]Заявление целиком можно почитать по ссылке.[/info_b]