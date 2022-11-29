Глава МОК Бах призвал сохранить санкции против белорусских спортсменов

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Опубликовано: 29.11.2022 14:24 , Обновлено: 29.11.2022

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах поддержал санкции против белорусских и российских спортсменов. Такое послание он направил собранию Международных спортивных федераций (IF).

Сам Томас Бах не смог присутствовать на форуме IF, так как сдал положительный тест на коронавирус. Однако его послание со словами, что “санкции против России и Беларуси должны сохраниться”, зачитал вице-президент МОК Сер Мианг.

“Санкции против российского и белорусского правительств должны и будут твердо оставаться в силе, - сказал Мианг, зачитывая речь Баха. - Рекомендация о том, что вы, Международные федерации (IF), не признаете спортивные соревнования в России и Беларуси и что никакие национальные символы этих стран не отображаются ни на каких спортивных мероприятиях, должна остаться”.

“Потому что санкции действуют против тех, кто несет ответственность за развязывание войны [в Украине], российского и белорусского правительств”, - передал Томас Бах свое мнение через заместителя, [link href=“https://web4.insidethegames.biz/articles/1130993/bach-russia-belarus-sanctions” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание Inside the Games. Глава МОК утверждает, что война поставила организацию в трудное положение, поскольку она чувствует, что любое решение нарушит ее ценности. “Вы все не понаслышке знаете, как трудно замкнуть этот круг защитными мерами, которые нам пришлось принять”, - продолжалась речь на форуме IF. - Вот почему мы должны продолжать изучать способы, как мы можем преодолеть нашу дилемму с помощью этих защитных мер для спортсменов”.

“Мы можем сделать это надежным способом только в том случае, если мы, Олимпийское движение, сами останемся едины. Мы можем сделать это только в том случае, если вы, IF, продолжите следовать нашим рекомендованным санкциям и защитным мерам”, - призвал он функционеров МОК.

Такое категорическое заявления главы МОК констрастировало с недавними речами Томаса Баха.

[info_b]Совсем недавно глава МОК заявил, что если спорт станет политическим инструментом, то он развалится. “Мы не будем рисовать всех одной и той же кистью из-за действий их правительства”, - сказал он ранее в Сеуле.

Но даже тогда международным федерациям было настоятельно рекомендовано продолжить первоначальные рекомендации МОК о запрете спортсменов и официальных лиц.[/info_b]

Ранее в НОК Беларуси назвали санкции и запрет на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях под эгидой МОК нарушением Олимпийской хартии.