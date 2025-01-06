Глава IIHF рассказал, когда белорусов могут допустить к международным соревнованиям по хоккею

Опубликовано: 06.01.2025 14:07 , Обновлено: 06.01.2025

Глава международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Беларусь могут вскоре снова допустить к международным соревнованиям. Однако для этого нужно выполнить одно условие и выполнить его должны не власти Беларуси. Остаётся только ждать.

“Мы должны открыть дверь как можно скорее, - заявил в воскресенье президент Международной федерации хоккея Тардиф. - Будет интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие два месяца”.

Он имел ввиду, что в США должна произойти иннаугурация Дональда Трампа, который обещал очень быстро прекратить войну в Украине. А значит будет устранена причина, по которой Россию и Беларусь отстранили от участия в международных соревнованиях.

“Оргкомитеты должны знать, кто играет, чтобы составить расписание, - сказал Тардиф на заключительной пресс-конференции IIHF в Оттаве. - Команды также должны точно знать, каким будет их расписание”.

Тардиф заявил, что участие России и Беларуси стало бы хорошей новостью для хоккея и всего мира. “Мы хотим, чтобы они вернулись как можно скорее, - сказал он. - Это будет означать, что война закончится. [Их] не хватает на любых соревнованиях. Но если они приедут слишком рано, это будет плохо”.

Напомним, что ранее, 28 февраля 2022 года, Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отстранении национальной, сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах до момента разрешения вооруженного конфликта в Украине. Такое же решение принято и по России.

В белорусской федерации хоккея на это ответили. «Белорусские спортсмены не принимают участия в вооруженном конфликте — это очевидно. Поэтому несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого в IIHF решения, Федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития», — заявили в ФХБ.

По сей день белорусские хоккеисты не допускаются на международные соревнования под эгидой IIHF.