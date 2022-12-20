Глава ФИФА предложил проводить Чемпионат мира по футболу каждые три года

Опубликовано: 20.12.2022 15:44 , Обновлено: 20.12.2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает необходимым проводить чемпионаты мира по футболу каждые три, а не каждые четыре года. Об этом сообщило Daily Mail.

Такая идея у него возникла после успешного проведения турнира в Катаре, который закончился 18 декабря 2022 года, пишет издание.

По мнению Инфантино, проведение Кубка мира в середине европейской зимы в течение последнего месяца стало переломным моментом, который показывает, что спорт может продолжать развиваться и глобализироваться.

Теперь глава ФИФА собирается устроить революцию в футболе. Его предложение заключается в том, чтобы проводить чемпионат мира проходит каждые три года, а в другие годы клубный чемпионат мира и континентальные соревнования.

Однако, такие глобальные изменения возможны только после ЧМ-2030. Все потому, что все футбольные мероприятия до этого срока уже почти распланировали.

Кстати, Чемпионат мира по футболу в 2026 году должен пройти сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Матчи планируют сыграть в 16 городах. Ожидается, что количество участников будет расширено с 32 до 48 команд. А отборочный турнир начнется уже в 2023 году.