Футболисты сборной Бразилии стали музыкальным оркестром накануне матча с Сербией

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Опубликовано: 24.11.2022 16:28 , Обновлено: 24.11.2022

Пятикратная чемпионка мира сборная Бразилии надеется закрепить этот рекорд в Катаре, готовясь к стартовому матчу против Сербии. Он начнется 24 ноября в 22:00 по минскому времени.

Футболисты даже устроили импровизированный концерт в раздевалке, показав, что не только их фанаты музыкально одаренные.

https://twitter.com/eurofootcom/status/1594333403616256001?t=i5sxarKbQx83fFFx0ApUpw&s=19

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес рассказал, какая атмосфера царит в раздевалке.

«Бразилия традиционно и исторически всегда была фаворитом чемпионатов мира. Мы терпели неудачи в последние годы, но теперь мы создали команду с очень толстой кожей, по человеческим качествам это лучшая раздевалка в Бразилии за долгое время», — рассказал Алвес в интервью La Gazzetta dello Sport.

Кстати, фанаты не отстают от футболистов и показывают слаженность в своей поддержке любимой сборной с помощью своих оркестров и речевок во всему Катару.

https://twitter.com/FT90Extra/status/1593668112427220994?t=Ws76JKjnRSV8wxgebyrbfw&s=19

https://twitter.com/TNTSportsBR/status/1595620723804045312?t=_33GbvvbWmvVm3dYlqzsFg&s=19

https://twitter.com/brfootball/status/1591169394348265472?t=fBH8IFIjFNWoaGTw-NDnpA&s=19

Пятикратные чемпионы мира бразильские футболисты, которых многие считают фаворитами на чемпионате мира 2022 года, стартуют в четверг в группе G против Сербии на стадионе “Лусаил”.

https://twitter.com/cmarcosrosa/status/1593616365943783424?t=7qDWKE8C-hrAMXQRhFl_wA&s=19

Две страны возобновят знакомство друг с другом после противостояния на групповом этапе четыре года назад, когда “Селекао” одержал победу со счетом 2:0. Впрочем, Бразилия не должна думать, что матч в четверг с Сербией будет легкой прогулкой, и значит бразильские футболисты должны быть на высоте, если хотят идеально стартовать в группе G.

Со своей стороны, сербский тренер Драган Стойкович утверждает, что его команда не боится Бразилии. «Игра начинается со счетом 0:0, у Бразилии есть шанс на победу, но и у Сербии тоже. Мы не боимся ни одной команды, включая Бразилию, потому что нам не нужно никого бояться», - заверил он на пресс-конференции в Дохе.