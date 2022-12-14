Франция одолела команду-сенсацию Марокко и вышла в финал ЧМ-2022

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Опубликовано: 14.12.2022 23:55 , Обновлено: 14.12.2022

Сборная Франции победила команду Марокко со счетом 2:0 в полуфинале 14 декабря. Этим она выбила себе путевку в финал Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

Французы открыли счет на 5-й минуте матча. Тео Эрнандес забил гол, воспользовавшись неразберихой в штрафной Марокко.

Затем Франции удалось удвоить преимущество только во втором тайме, на 79-й минуте. Счет 2:0 сделал Коло Муани. При этом Килиан Мбаппе сыграл в голе большую роль.

Теперь французы встретятся в финале с аргентинцами 18 декабря, в воскресенье, в 18:00.

Напомним, что сборная Франция является действующим чемпионом мира, и главный тренер Дидье Дешам надеется, что его подопечные смогут стать третьей страной, выигравшей подряд чемпионаты после Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).

Отметим, что на этом ЧМ сборная Марокко попала в заголовки мировых СМИ, когда обыграла Португалию со счетом 1:0 в четвертьфинале. До этого футболисты одолели Бельгию, Испанию и Португалию.

Это был огромный подвиг не только для Африки, но и для арабского мира, поскольку фанаты из многих арабских стран присутствовали в большом количестве в принимающей стране Катаре.

Однако преимущество было твердо на стороне французов. Они не похожи на предыдущих соперников, с которыми сталкивалось Марокко.