Франция одолела команду-сенсацию Марокко и вышла в финал ЧМ-2022
Сборная Франции победила команду Марокко со счетом 2:0 в полуфинале 14 декабря. Этим она выбила себе путевку в финал Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.
Французы открыли счет на 5-й минуте матча. Тео Эрнандес забил гол, воспользовавшись неразберихой в штрафной Марокко.
Затем Франции удалось удвоить преимущество только во втором тайме, на 79-й минуте. Счет 2:0 сделал Коло Муани. При этом Килиан Мбаппе сыграл в голе большую роль.
Теперь французы встретятся в финале с аргентинцами 18 декабря, в воскресенье, в 18:00.
Напомним, что сборная Франция является действующим чемпионом мира, и главный тренер Дидье Дешам надеется, что его подопечные смогут стать третьей страной, выигравшей подряд чемпионаты после Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962).
Отметим, что на этом ЧМ сборная Марокко попала в заголовки мировых СМИ, когда обыграла Португалию со счетом 1:0 в четвертьфинале. До этого футболисты одолели Бельгию, Испанию и Португалию.
Это был огромный подвиг не только для Африки, но и для арабского мира, поскольку фанаты из многих арабских стран присутствовали в большом количестве в принимающей стране Катаре.
Однако преимущество было твердо на стороне французов. Они не похожи на предыдущих соперников, с которыми сталкивалось Марокко.