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Форма сборной Гаити произвела фурор на зимней Олимпиаде. Но её чуть не запретили

Форма сборной Гаити произвела фурор на зимней Олимпиаде. Но её чуть не запретили
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📷 Фото

Форма олимпийской сборной Гаити произвела фурор на вот-вот стартующих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине. Несмотря на то, что это небольшое островное государство на Играх будет представлять всего два спортсмена, не заметить их на Параде наций на церемонии открытия Олимпиады точно будет невозможно - их появления уже ждёт весь интернет. А между тем, такого фурора могло и не случиться - первый вариант формы не прошёл согласование с МОК.

Когда мы говорим о Гаити, лыжи, снег, зима в целом, это, пожалуй, последнее, что приходит на ум. Но такие распространённые предубеждения не помешали этому островному государству Карибского региона послать своих представителей на Зимние Олимпийские игры. Их всего двое - лыжники Ричардсон Виано и Стивенсон Савар. Для страны этого лишь вторая зимняя Олимпиада, но на этот раз эту скромную сборную точно запомнят - если не спортивными достижениями, то впечатляющим образом.

На днях в Сети показали официальную форму сборной Гаити, и фотографии тут же разлетелись по соцсетям. Многие решили, что это - очередные проделки искусственного интеллекта (ИИ): ну не может форма официальной сборной страны быть похожа на модели с показа высокой моды! Тем не менее, ИИ в данном случае остался в стороне. Перед вами, действительно, олимпийская форма гаитянских лыжников. Более того, это это единственная формы на Играх-2026, расписанная вручную.

Такой неповторимый образ для гаитянских олимпийцев создала дизайнер Стелла Жан - итальянский дизайнер с гаитянскими корнями по материнской линии. Она, кстати, делает форму для спортсменов своей малой родины не впервые. Она же разрабатывала дизайн их формы для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Тогда её работа также отличалась от привычных спортивных образов и визуальна была ближе к модельному подиуму, чем к спортивному пьедесталу. Вот как это выглядело в 2024 году.

Между тем, нынешнего зимнего фурора могло и не быть. Дело в том, что первоначальный вариант формы не прошёл согласование в Международном олимпийском комитете (МОК). Форму запретили из-за нарушения правил олимпийского нейтралитета и запрета на использование политической, религиозной или расовой символики в элементах формы.

В первоначальном варианте дизайнер изобразила образ гаитянского революционера Туссена Лувертюра, благодаря которому в 1804 году чернокожие рабы добились независимости Гаити от Франции. Такой политический подтекст формы МОК не пропустил, но и в прошедшем цензуру варианте гаитяне чётко улавливают оставшиеся намёки - отсылку к картине известного местного художника Эдуарда Дюваля-Карри, который изобразил Лувертюра верхом на красном коне. Самого всадника пришлось с “холста” убрать, но коня, “идущего к победе”, всё же оставили.

“Гаитянская команда уже победила”, - один из частых комментариев в соцсетях, демонстрирующих позицию публики.

Примерно такой же настрой и у самих гаитян, которые считают достижением уже сам факт участия в зимней Олимпиаде.

“Присутствие Гаити на зимних Олимпийских играх — это символ, это заявление, а не совпадение, — заявил посол Гаити в Италии Ганди Томас в интервью Associated Press. - Возможно, мы и не зимняя страна, но мы — нация, которая отказывается ограничиваться чьими-то ожиданиями. Отсутствие — самая опасная форма стирания”.

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