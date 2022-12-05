ФИДЕ разрешила белорусам выступать на своих соревнованиях. Но есть нюанс

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Опубликовано: 05.12.2022 15:11 , Обновлено: 05.12.2022

Совет ФИДЕ одобрил 5 декабря выступления под флагом ФИДЕ для игроков, представляющих Россию и Беларусь. Для этого ввели упрощённую процедуру.

Согласно ей, право выступать под флагом ФИДЕ предоставляется белорусам и россиянам до 1 января 2024 года, “если не будет принято иного решения”. По истечении этого срока, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в свою национальную федерацию.

В период с момента принятия настоящей резолюции и до 1 января 2024 года включительно каждый игрок может воспользоваться правом перехода под флаг ФИДЕ только один раз. Это постановление вступает в силу 15 декабря 2022 года.

Ранее Телеграф сообщил, что ещё в марте 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборные Беларуси и России от своих соревнований. Однако сами спортсмены могли участвовать в них под нейтральным флагом.