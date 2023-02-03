Эстония пригрозила бойкотом, если на Олимпиаду-2024 пустят белорусов и россиян

Опубликовано: 03.02.2023 16:46 , Обновлено: 03.02.2023

Эстония может бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если российским и белорусским спортсменам не будет запрещено участие в них. Об этом заявила премьер-министр страны.

Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортсменам из двух стран, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Европе, может быть разрешено заработать олимпийские лицензии, позволяющие участие на Олимпийских играх, пройдя квалификацию на азиатских соревнованиях.

“Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы убедить других друзей и союзников в том, что участие российских и белорусских спортсменов просто неправильно. Бойкот - это следующий шаг”, - заявила Кая Каллас.

Ранее министры спорта стран Балтии и Польши уже призвали международные спортивные организации ввести аналогичный запрет на фоне войны в Украине, в то время как Латвия и Киев пригрозили бойкотировать игры.

Три прибалтийских государства и Польша, члены Европейского союза и НАТО, которые граничат с Россией и Беларусью, стали решительными сторонниками Украины в этом вопросе.

“Россия уже год уничтожает украинскую нацию, государство и народ. Россия убила сотни украинских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов и чемпионов мира, - сказала госпожа Каллас. - Позволить спортсменам выйти на олимпийскую арену ценой крови украинцев - это честная игра?”

Ранее в МОК составили пространный документ, состоящий из вопросов и ответов. В нем функционеры Международного олимпийского комитета угрожают последствиями в случае бойкота Олимпиады в Париже в 2024 году.

“Не в руках Парижа”

В свою очередь, глава организационного комитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге заявил, что только Международный олимпийский комитет (МОК) должен решить, могут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в них.

“Я выступаю за сохранение этого символа универсальности для Игр”, - сказал г-н Эстанге, когда его спросили о возможности участия белорусов и рсосиян.

“Приоритет заключается не в том, кто будет участвовать в 2024 году, а в том, как и когда закончится этот конфликт и эта война, это приоритет. Это не в руках Парижа 2024”, - заявил он.