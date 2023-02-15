Экс-глава IIHF Фазель получил гражданство России

Опубликовано: 15.02.2023 09:47 , Обновлено: 15.02.2023

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель получил гражданство России и решил заняться там выращиванием яблок. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский госреестр ЕГРЮЛ.

По информации СМИ, сейчас Фазель является гражданином России.

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что в январе экс-президент IIHF зарегистрировался в РФ как индивидуальный предприниматель и стал совладельцем крупной компании «Алма Холдинг», занимающейся выращиванием яблок.

Фазелю передали 54% компании ООО «Алма Холдинг», которой ранее владела швейцарская компания S.A, пишет «Интерфакс».

Напомним, Рене Фазель возглавлял Международную федерацию хоккея с 1994 по 2021 год. В Беларуси он больше известен тем, что обнимался с Александром Лукашенко в январе 2021 года, за что его раскритиковали в том числе западные СМИ. Позже Фазель назвал свой поступок «самой большой ошибкой в карьере».

«Мне пришлось скрыться на несколько дней. Д******** [фекальный] шторм, извините за слово, был очень жестоким», — сказал спортивный функционер немецкому изданию Blick.