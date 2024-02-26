«Динамо» может остаться без «Минск-Арены» из-за фестиваля Кабаевой

Опубликовано: 26.02.2024 17:49 , Обновлено: 26.02.2024

В воскресенье, 25 февраля, определился соперник минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2023/24: им стало «Динамо» московское. Но место проведения одного из матчей серии пока под вопросом.

Первым о проблемесообщил российский хоккейный журналист Алексей Шевченко . Он заявил, что «Минск-Арена» недоступна для хоккея с 3 по 6 марта. А именно на эти даты в столице Беларуси запланирован третий матч серии.

«Говорят, что есть какой-то вариант, который не устраивает российский клуб. Короче, не все так однозначно», – написал Шевченко.

Позже телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» написал, что преградой для проведения матча в Минске стал фестиваль художественной гимнастики «Алина», организованный при поддержке Благотворительного фонда российской гимнастки Алины Кабаевой . Он стартует в Сочи 2 марта, а 5-го его примет «Минск-Арена».

Альтернативной площадкой для матча могла стать «Чижовка-Арена», которая уже принимала несколько игр «Динамо» в КХЛ в 2018 году. Но сейчас она не подходит под регламент лиги. По информации«Хоккейного Бульбаша», комиссия не допустила сооружение из-за проблем с бортами, стеклами, камерами и других нюансов.

Еще одним запасным аэродромом для минского «Динамо» не раз становилась «Бобруйск-Арена», но сейчас все упирается в логистику: от Национального аэропорта «Минск» до города около двух-трех часов езды на автобусе (команды КХЛ добираются на матчи самолетами), также там нет «достойного отеля» – эти факторы смущают москвичей.

По сообщениям инсайдеров, московское «Динамо» отклонило вариант с обменом домашними матчами: тогда серия могла бы начаться в Минске 1 марта. Сейчас клубы пытаются найти решение проблемы.

В 2012 году минское и московское «Динамо» также встретились в первом раунде плей-офф КХЛ. И та серия запомнилась похожими проблемами. «Минск-Арена» в те дни принимала юниорский чемпионат мира по фигурному катанию – домашние матчи «зубрам» пришлось провести в Бобруйске. Москвичам это не помешало: они увезли с белорусского льда две победы.

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» заняло 8-е место в Западной конференции, московское – первое. Белорусская команда в 8-й раз вышла в плей-офф турнира, но пока что не проходила дальше первого раунда. Для этого в противостоянии нужно одержать четыре победы.