Дарья Домрачева привезла на соревнования в Минск свою дочь. Вот какое место заняла в финале

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2026 16:13 , Обновлено: 13.02.2026

На республиканских соревнованиях по биатлону "Снежный снайпер" в "Раубичах" под Минском 13 февраля заметили четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву. Оказалась, что титулованная белорусская биатлонистка, которая с 2022 года обосновалась со своим не менее титулованным мужем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом в Монако, привезла на соревнования в Минск свою старшую дочь, девятилетнюю Ксению.

Дочка олимпийских чемпионов, у которых на двоих 20 олимпийских медалей (из них 12 — золотые), в этом году решила попытать свои силы на юбилейных соревнованиях “Снежный снайпер”. Выступает девочка в младшей возрастной категории - 2015-2016 годы рождения.

[inf]«Снежный снайпер» — это самые масштабные в Беларуси соревнования по биатлону среди детей и подростков, которые проводятся на призы Президентского спортивного клуба. В 2026 году соревнования проводятся в 20-й раз.[/inf]

В спринтерской гонке на 1,8 км на финальном этапе соревнований 13 февраля дочка Домрачевой прошла оба огневых рубежа без промахов и заняла по итогу пятое место. До медали не хватило трех с половиной секунд. Впереди ещё шесть масс-стартов и три смешанные эстафеты. Будет ли в них участвовать юная спортсменка, не сообщается.

Сама Домрачева, комментируя участие дочери в соревнованиях, призналась, что “очень волновалась”.