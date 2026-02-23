Что будет с ЧМ-2026 на фоне войны картелей в Мексике? MARCA раскрыла первую реакцию ФИФА

Опубликовано: 23.02.2026 18:49 , Обновлено: 31.03.2026

В Международной федерации футбола (ФИФА) серьезно обеспокоены по поводу ситуации с безопасностью в мексиканской Гвадалахаре, где в воскресенье начались настоящие бои после ликвидации лидера крупнейшего наркокартеля. Беспорядки и стрельба ставят под вопрос готовность мексиканского города принять матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года. А он должен начаться примерно через 100 дней.

Хотя ФИФА официально не комментировало ситуацию, источники, знакомые с планами организации, заявили о высокой степени обеспокоенности. По информации испанской газеты MARCA, под вопросом находится способность местных властей обеспечить безопасность на уровне, необходимом для глобального спортивного события.

Согласно регламенту ЧМ-2026, ФИФА имеет полное право в одностороннем порядке отменить, перенести или изменить место проведения одного или нескольких матчей (или всего турнира) по любой причине, включая форс-мажорные обстоятельства или угрозы безопасности.

Напомним, что эскалация насилия произошла на фоне спецоперации мексиканских сил безопасности совместно сл спецслужбами США. В воскресенье стало известно о гибели Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо», — лидера одного из самых могущественных наркокартелей страны «Халиско Новое поколение» (CJNG). В результате последовавших столкновений в штате Халиско ранения получили трое военнослужащих и четверо членов картеля.

В ответ на гибель лидера картель развернул волну насилия. По всей Гвадалахаре и прилегающим районам преступники поджигали автомобили и грабили магазины. В связи с угрозой безопасности были отменены авиарейсы и перенесены матчи национальной футбольной лиги (Лиги MX).

Мексиканские власти в ответ развернули в местах столкновений подразделения Национальной гвардии. По данным CBS, по стране установлено около 250 блокпостов, 65 из которых — в штате Халиско. Министерство безопасности сообщило о задержании 25 человек по обвинениям в насилии и мародерстве. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо призвала граждан сохранять спокойствие.

Эксперты предупреждают, что операция по ликвидации главаря картеля («отрубанию головы змее») может привести к долгосрочной дестабилизации региона, усиливая опасения за безопасность тысяч болельщиков, которые приедут на стадионы этим летом. Ситуация осложняется тем, что уже в марте Гвадалахара и Монтеррей должны принять матчи плей-офф за право участия в ЧМ-2026 с участием сборных Боливии, Ямайки, Новой Каледонии, Суринама, ДР Конго и Ирака.

По словам мексиканского эксперта по вопросам безопасности Оскара Бальдераса, существовали опасения, что любые действия против «Эль Менчо» в 2026 году спровоцируют беспорядки в городах-организаторах мундиаля. По неподтвержденным данным, Мексика просила США воздержаться от операций по захвату или ликвидации лидера картеля до завершения чемпионата мира. Но Вашингтон, кажется, не прислушался.

Тем не менее, официально подготовка к ЧМ продолжается.