"Челси" разгромил ПСЖ в финале обновленного клубного ЧМ ФИФА

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Опубликовано: 14.07.2025 07:50 , Обновлено: 14.07.2025

Коул Палмер забил два гола в финале клубного чемпионата мира, где "Челси" обыграл чемпионов Европы "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) со счетом 3:0. Игра проходила на самом дорогом стадионе в мире MetLife Stadium в Нью-Джерси, и за ней с vip-трибуны наблюдал президент США Дональд Трамп.

Третий и последний гол в матче перед перерывом оформил Жоао Педру. В свою очередь, Жоао Невеш из ПСЖ был удален с поля за минуты до конца игры.

“Очевидно, что все сомневались в нас перед игрой, - заявил Палмер после матча . - Мы знали это. Но выйти на поле и бороться так, как мы это сделали, против отличной команды, да, это было здорово!”

“Челси”, выигравший клубный чемпионат мира 2021 года, на пути к этому финалу обыграл португальскую “Бенфику”, бразильские “Палмейрас” и “Флуминенсе” в плей-офф и затем встретился с “Пари Сен-Жермен”.

Французские чемпионы Европы пропустили всего один гол в первых шести матчах ЧМ. Но в воскресенье Джанлуиджи Доннарумма из “ПСЖ” отразил лишь два из пяти ударов по воротам.

Нервничающие парижане остались вдесятером на 85-й минуте, когда Жоао Невеш дернул защитника “Челси” Марка Кукуреллу за волосы и получил красную.

Ссоры продолжались и после финального свистка, а тренер “ПСЖ” Луис Энрике, казалось, схватил Педро за шею, когда они с Доннаруммой спросили с игроками “Челси”.

Финал стал завершением месячного турнира, в котором приняли участие аж 32 команды, представляющие шесть континентов. Кстати, финал кубка стал пробным для Соединенных Штатов, ведь им предстоит провести Чемпионат мира по футболу в 2026 году вместе с Канадой и Мексикой.

Президент США Дональд Трамп присутствовал на финале в качестве гостя президента ФИФА Джанни Инфантино. Трамп вручил “Челси” трофей и не стал избегать возможности попозировать на сцене, где футболисты праздновали победу.

Кстати, в свой первый год на посту главного тренера Энцо Мареска вывел “синих” в Лигу чемпионов сезона 2025/26 и выиграл два трофея - клубный чемпионат мира после победы в Лиге конференций УЕФА.

“Я особенно рад за игроков, потому что всего год назад, когда я пришел в клуб, я сказал это на первой пресс-конференции… Мы много раз говорили, что таланта недостаточно, - заявил Мареска. - Нам нужны жертвы, нам нужна готовность, нам нужен план на игру, при котором все игроки будут настроены одинаково. Успех - это их заслуга”.