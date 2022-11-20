Церемонию старта ЧМ-2022 по футболу открыл Морган Фримен

🎥 Видео

Опубликовано: 20.11.2022 18:25 , Обновлено: 20.11.2022

В Катаре началась церемония открытия Чемпионата мира по футболу. В ней почему-то понял участие голливудский актер и ведущий научных передач на Discovery chanel Морган Фримен.

85-летний актер рассказал о событии в прямом эфире и произнес речь об “эмоциях, которые связывают нас всех сейчас”.

В воскресенье на церемонии открытия на стадионе “Аль-Байт” музыкальным хедлайнером воскресного шоу стала ливанская певица Мириам Фарес, которая исполнила официальный гимн Чемпионата мира “Тукох Така” вместе с Ники Минаж и Малумой перед 60 000 наверное трезвыми болельщиками. Звезда Болливуда Нора Фатехи исполнила еще один сингл Чемпионата мира “Light The Sky”.

https://twitter.com/HardyARB_/status/1594346215336185857?t=BMaN06G-QXCC6DsPTzsPhg&s=19

Большинство присутствовавших болельщиков были местными жителями Катара, но один угол стадиона был заполнен шумной группой эквадорских болельщиков.

https://twitter.com/Ibn_Olukosi/status/1594347017358262275?t=x7_bAo7BYEuMsIzuxB7z6w&s=19