Хорватия отправила Бразилию домой в душераздирающем четвертьфинале ЧМ-2022

🎥 Видео

Опубликовано: 09.12.2022 20:23 , Обновлено: 09.12.2022

Хорватия и Бразилия, показав голевую "феерию" из двух мячей в дополнительное время после нулевых двух таймов основного времени, победителя выявили в серии пенальти. Хорватия забила все пенальти. Бразильцы - нет.

Промахнулся Маркиньос, попал в штангу!!! Хорватия прошла с 4:2 по пенальти (1:1 в игровое время).

[info_b]Кстати, до этого Хорватия выиграла три матча из трех, когда дело доходит до серии пенальти на Чемпионатах мира, включая один в понедельник. Бразилия выиграла три матча из четырех - их единственное поражение было в 1986 году от Франции.[/info_b]

В дополнительное время Неймар забил в гол в ворота сборной Хорватии в драматичном мачте четвертьфинала Чемпионата мира по футболу в Катаре. Бразилия провела со счетом 1:0. Но Петкович сравнял счёт 1:1. Это была быстрая контратака хорватов, начатая Модричем.

[info_b]Неймар тем временем сравнялся с легендой футбола Пеле, став лучшим бомбардиром Бразилии за все время.[/info_b]

До этого Бразилия и Хорватия ушли на дополнительное время, после того, как в основное за два тайма никто не забил ни гола. Это третий матч на Чемпионате мира по футболу — второй для Хорватии — в котором для определения победителя потребовалось больше стандартных 90 минут.

Во время матча с Хорватией Бразилия провела совершенно два разных тайма. Практически ничего не создав в первом тайме, бразильцы несколько раз угрожали воротам Хорватии во втором.

https://twitter.com/goalsreplayg/status/1601263829920251904?t=GrBX_AbLU_hAkvAq8FpiTw&s=19

У Неймара, в погоне за рекордом забитых мячей легенды футбола Пеле, было три отличных момента. Один раз ему помешал Йошко Гвардиол, а затем дважды сделал точные сейвы уже ставший легендой ЧМ-2022 Доминик Ливакович.

Хотя Хорватия смогла сдержать натиск бразильцев, но была загнана все ближе и ближе к свлим воротам. С другой стороны, чем дольше и дольше эта игра проходила без гола от бразильцев, тем сильнее качался маятник в пользу европейской команды.