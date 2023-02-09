Боксеры США отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска белорусов

Опубликовано: 09.02.2023 12:30 , Обновлено: 09.02.2023

Сборная США по боксу отказалась участвовать в мужском и женском чемпионатах мира. Одной из причин там назвали допуск к соревнованиям Международной боксерской ассоциации (IBA) белорусов и россиян под своими флагами.

«Любое участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные совсем недавно, 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — сказано в заявлении команды.

Также на решение американских боксеров повлияло «непрозрачное финансовое управление IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, и зависимость организации от находящихся под санкциями компаний».

Ранее, в октябре 2022 года, IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях белорусских и российских спортсменов под своими флагами и со звучанием национальгых гимнов в случае побед.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — заявляли там.