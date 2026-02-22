Без медалей. Какие места заняли спортсмены из Беларуси на зимней Олимпиаде

Опубликовано: 22.02.2026 09:16 , Обновлено: 22.02.2026

Немногочисленные спортсмены из Беларуси, которых допустили к соревнованиям на Зимней Олимпиаде в качестве нейтральных, возвращаются из Италии без медалей. А самым высоким стало шестое место конькобежки Марины Зуевой на дистанции пять тысяч метро.

Какие места заняли белорусские спортсмены на Играх в Италии:

лыжная акробатика: Анна Гуськова - 8-е место, Анастасия Андриянова - 16-е место, Анна Деруго - 17-е место;

конькобежный спорт: Марина Зуева - 6-е место (5 тысяч метров), 15-е место (3 тысячи метров), 20-е место (масс-старт);

фигурное катание: Виктория Сафонова - 26-е место;

лыжные гонки: Анна Королева - 34-е место (скиатлон), 45-е место (индивидуальная гонка), 48-е место (спринт);

горнолыжный спорт: Мария Шканова - 37-е место (слалом).

Медальный зачет Олимпиады-2026

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 18 11 11 40 2 США 11 12 9 32 3 Нидерланды 10 7 3 20 4 Италия 10 6 14 30 5 Франция 8 9 6 23 6 Германия 7 9 8 24 7 Швейцария 6 8 6 20 8 Швеция 6 6 4 16 9 Австрия 5 8 5 18 10 Япония 5 7 12 24 11 Канада 5 6 9 20 12 Китай 4 3 6 13 13 Корея 3 4 3 10 14 Австралия 3 2 1 6 15 Великобритания 3 1 0 4 16 Чехия 2 2 1 5 17 Словения 2 1 1 4 18 Испания 1 0 2 3 19 Бразилия 1 0 0 1 20 Казахстан 1 0 0 1 21 Польша 0 3 1 4 22 Новая Зеландия 0 2 1 3 23 Финляндия 0 1 4 5 24 Латвия 0 1 1 2 25 Грузия 0 1 0 1 26 Дания 0 1 0 1 27 Нейтральные спортсмены из России 0 1 0 1 28 Эстония 0 1 0 1 29 Болгария 0 0 2 2 30 Бельгия 0 0 1 1

Соседи Беларуси и их медали: