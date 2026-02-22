Без медалей. Какие места заняли спортсмены из Беларуси на зимней Олимпиаде
Немногочисленные спортсмены из Беларуси, которых допустили к соревнованиям на Зимней Олимпиаде в качестве нейтральных, возвращаются из Италии без медалей. А самым высоким стало шестое место конькобежки Марины Зуевой на дистанции пять тысяч метро.
Какие места заняли белорусские спортсмены на Играх в Италии:
- лыжная акробатика: Анна Гуськова - 8-е место, Анастасия Андриянова - 16-е место, Анна Деруго - 17-е место;
- конькобежный спорт: Марина Зуева - 6-е место (5 тысяч метров), 15-е место (3 тысячи метров), 20-е место (масс-старт);
- фигурное катание: Виктория Сафонова - 26-е место;
- лыжные гонки: Анна Королева - 34-е место (скиатлон), 45-е место (индивидуальная гонка), 48-е место (спринт);
- горнолыжный спорт: Мария Шканова - 37-е место (слалом).
Медальный зачет Олимпиады-2026
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Норвегия
|18
|11
|11
|40
|2
|США
|11
|12
|9
|32
|3
|Нидерланды
|10
|7
|3
|20
|4
|Италия
|10
|6
|14
|30
|5
|Франция
|8
|9
|6
|23
|6
|Германия
|7
|9
|8
|24
|7
|Швейцария
|6
|8
|6
|20
|8
|Швеция
|6
|6
|4
|16
|9
|Австрия
|5
|8
|5
|18
|10
|Япония
|5
|7
|12
|24
|11
|Канада
|5
|6
|9
|20
|12
|Китай
|4
|3
|6
|13
|13
|Корея
|3
|4
|3
|10
|14
|Австралия
|3
|2
|1
|6
|15
|Великобритания
|3
|1
|0
|4
|16
|Чехия
|2
|2
|1
|5
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Испания
|1
|0
|2
|3
|19
|Бразилия
|1
|0
|0
|1
|20
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|21
|Польша
|0
|3
|1
|4
|22
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|23
|Финляндия
|0
|1
|4
|5
|24
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|25
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|26
|Дания
|0
|1
|0
|1
|27
|Нейтральные спортсмены из России
|0
|1
|0
|1
|28
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|29
|Болгария
|0
|0
|2
|2
|30
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
Соседи Беларуси и их медали:
- Польша — 0 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая (всего 4 медали).
- Литва — в данном зачёте медалей не завоевала (отсутствует в таблице).
- Латвия — 0 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая (всего 2 медали).
- Нейтральные спортсмены из России — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых (всего 1 медаль).
- Украина — в данном зачёте медалей не завоевала (отсутствует в таблице).
Темы: #Спорт #Беларусь #Олимпиада