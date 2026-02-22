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Без медалей. Какие места заняли спортсмены из Беларуси на зимней Олимпиаде

Без медалей. Какие места заняли спортсмены из Беларуси на зимней Олимпиаде
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Немногочисленные спортсмены из Беларуси, которых допустили к соревнованиям на Зимней Олимпиаде в качестве нейтральных, возвращаются из Италии без медалей. А самым высоким стало шестое место конькобежки Марины Зуевой на дистанции пять тысяч метро.

Какие места заняли белорусские спортсмены на Играх в Италии:

  • лыжная акробатика: Анна Гуськова - 8-е место, Анастасия Андриянова - 16-е место, Анна Деруго - 17-е место;
  • конькобежный спорт: Марина Зуева - 6-е место (5 тысяч метров), 15-е место (3 тысячи метров), 20-е место (масс-старт);
  • фигурное катание: Виктория Сафонова - 26-е место;
  • лыжные гонки: Анна Королева - 34-е место (скиатлон), 45-е место (индивидуальная гонка), 48-е место (спринт);
  • горнолыжный спорт: Мария Шканова - 37-е место (слалом).

Медальный зачет Олимпиады-2026

СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Норвегия18111140
2США1112932
3Нидерланды107320
4Италия1061430
5Франция89623
6Германия79824
7Швейцария68620
8Швеция66416
9Австрия58518
10Япония571224
11Канада56920
12Китай43613
13Корея34310
14Австралия3216
15Великобритания3104
16Чехия2215
17Словения2114
18Испания1023
19Бразилия1001
20Казахстан1001
21Польша0314
22Новая Зеландия0213
23Финляндия0145
24Латвия0112
25Грузия0101
26Дания0101
27Нейтральные спортсмены из России0101
28Эстония0101
29Болгария0022
30Бельгия0011

Соседи Беларуси и их медали:

  • Польша — 0 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая (всего 4 медали).
  • Литва — в данном зачёте медалей не завоевала (отсутствует в таблице).
  • Латвия — 0 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая (всего 2 медали).
  • Нейтральные спортсмены из России — 0 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых (всего 1 медаль).
  • Украина — в данном зачёте медалей не завоевала (отсутствует в таблице).
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