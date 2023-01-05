Белорусским теннисистам разрешили выступать без флага на Australia Open

Опубликовано: 05.01.2023 10:00 , Обновлено: 05.01.2023

Федерация тенниса Австралии (TA) заявилая что остаётся на своей позиции по разрешению российским и белорусским игрокам участвовать в Открытом чемпионате Австралии в этом году, несмотря на призывы к их запрету.

В ТА отметили, что российским и белорусским игрокам нужно будет выступать в Мельбурне только в качестве нейтральных игроков.

“Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах только в индивидуальном порядке – и без флагов или признания страны – что будет иметь место на Открытом чемпионате Австралии 2023 года”, - говорится в сообщении.

Однако посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко остался не доволен и выступил с заявлением, в котором призвал TA последовать примеру Уимблдона и запретить российским и белорусским игрокам играть после вторжения в Украину.

“Я буду добиваться встречи с председателем и генеральным директором Tennis Australia, чтобы изложить позицию моего правительства и понять, почему Tennis Australia не последовала примеру Уимблдона”, - заявил Мирошниченко.

“Каждый ракетный удар по Украине наносится только потому, что граждане России поддерживают режим Путина. Нет места нейтралитету перед лицом военных преступлений геноцида”, - заыивл он.

В заявлении для Wide World of Sports TA осудила вторжение в Украину, но отказалась запрещать белорусским и российским теннисистам участвовать в своих открытых турнирах.

“Tennis Australia едина с международными руководящими органами тенниса - турнирами большого шлема, турнирами ATP и WTA, а также ITF - в своем осуждении действий России и ее неспровоцированного вторжения в Украину, - говорится в сообщении организации. - В марте 2022 года руководящие органы тенниса опубликовали заявление, в котором выразили шок, огорчение и печаль, а также обещание оказывать постоянную поддержку народу Украины”.