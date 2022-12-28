Белорусский боец ММА Кудин вышел на свободу

Опубликовано: 28.12.2022 10:59 , Обновлено: 28.12.2022

Белорусский кикбоксер, боец ММА Алексей Кудин, которого в августе 2021 приговорили к 2,5 годам колонии, 28 декабря вышел на свободу. Об этом сообщила журналистам его жена Татьяна.

Напомним, спортсмену инкриминировали сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия (ч.2 ст.363 Уголовного кодекса РБ).

21 января 2021-го года Алексея Кудина задержали в Московской области. А 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию кикбоксера Алексея Кудина из России в Беларусь. Несмотря на это 22 июля Россия выдала спортсмена Беларуси для привлечения его к уголовной ответственности. Позже ONT News опубликовал видео, на котором кикбоксер Алексей Кудин просит Александра Лукашенко о помиловании.

11 августа белорусскому кикбоксеру Алексею Кудину в Молодеченском районном суде дали 2,5 года колонии.

На суде он говорил, что «и дальше готов выступать за Беларусь».