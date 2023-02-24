Белорусский биатлонист похвалил российские порошок и смазку

Опубликовано: 24.02.2023 09:19 , Обновлено: 13.11.2024

Белорусский биатлонист, серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский 23 февраля занял третье место на чемпионате России в Ижевске. В комментарии «Матч ТВ» он оценил российские порошки и смазки.

Свой результат в гонке он назвал «удовлетворительным», но отметил, что «скольжение было немного тугим».

На вопрос, хорошо ли работали лыжи, Смольский ответил: «не идеально, но нормально». А разговоры о том, что в этом сезоне лыжи белорусов работают лучше, чем лыжи россиян, биатлонист назвал «мифом».

«В этом году финансирование не такое, как было в прошлом. У россиян больше возможностей для смазок, для порошков», — объяснил белорусский спортсмен.