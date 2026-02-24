Белорусских спортсменов вернули к мировым соревнованиям ещё в одном виде спорта

Опубликовано: 24.02.2026 09:15 , Обновлено: 24.02.2026

Белорусских спортсменов вернули к международным соревнованиям ещё в одном виде спорта. Членство Республики в этом месяце было официально восстановлено Всемирной федерацией скалолазания.

Как сообщили в пресс-службе Всемирной федерации скалолазания, такое решение было принято на последнем заседании Исполнительного совета федерации, прошедшем в итальянском Турине 10 и 11 февраля.

Членство белорусской и российской национальных федераций было приостановлена ​​в марте 2022 года. Теперь же спортсменам - выходцам из этих двух стран вновь открыли путь на международные соревнования, проводимые под эгидой организации. Правда, некоторые ограничения и для России, и для Беларуси всё же сохраняются:

Спортсменам с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях разрешают выступать только в нейтральном статусе (то есть без использования госсимволики, национального флага и гимна).

Внутри Беларуси и России проводить соревнования международного уровня проводить по-прежнему запрещается - до дальнейшего уведомления.

Таким образом, белорусские спортсмены получили возможность пройти квалификационный отбор на следующие Олимпийские игры. Они запланированы на 2028 год в американском Лос-Анджелесе.