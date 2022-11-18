Белорусских спортсменов отстранили от участия в зимней Универсиаде-2023

Опубликовано: 18.11.2022 11:19 , Обновлено: 18.11.2022

Генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сайтрон сообщил 18 ноября, что белорусских и российских студентов не допустят к участию в соревнованиях на Универсиаде-2023 в США.

По его словам, такое решение будет принято “из-за мер, принятых в ответ на войну в Украине”. А также чтобы следовать “рекомендации Международного олимпийского комитета”.

В то же время, генсек FISU пояснил, что причиной запрета также стали опасения бойкота со стороны некоторых участников в случае присутствия на играх белорусов или россиян.

Зимняя Универсиада 2023 — студенческие спортивные соревнования 31-й Всемирной зимней Универсиады - пройдут в январе 2023 года в американском городе Лейк-Плэсид.