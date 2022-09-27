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Опубликовано: 27.09.2022 10:58 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске прошли соревнования по «лесному хоккею» на машинах с гидроманипуляторами. Такой вид спорта придумали работники лесных хозяйств.

Вообще «Лесной хоккей» — это шоу-конкурс профессионального мастерства операторов манипуляторов погрузочно-транспортных машин. Первая игра состоялась во время проведения международной специализированной выставки «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022».

За приз боролись 12 операторов машин МПТ 461.1 . Они, с помощью гидроманипулятора и бревна в качестве клюшки, пытались забить в ворота различные мячи. В зависимости от их размеров, участникам засчитывали определенное количество балов.

Кстати, в Беларуси есть еще один необычный вид спорта — болотный футбол. Чемпионаты по нему проходят в Пуховичском районе.

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