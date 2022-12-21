Белорусские биатлонистки родили почти одновременно

Опубликовано: 21.12.2022 12:48 , Обновлено: 13.11.2024

Белорусские биатлонистки Ирина Лещенко и Анна Сола почти одновременно стали мамами.

Так, 21 декабря родила дочь спортсменка, олимпийская чемпионка Ирина Лещенко. Об этом сообщили 20 декабря в телеграм-канале Белорусской федерации биатлона.

Днем ранее о пополнении в семье сообщила ее сокомандница Анна Сола. Она также родила дочь. Биатлонистка 20 декабря опубликовала в сторис Instagram видео с поздравлением от партнеров по команде по поводу рождения ребенка. Ранее она сообщала, что решила с мужем посвятить послеолимпийский сезон пополнению в семье.

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Ирина (в девичестве Кривко) замужем за биатлонистом Артемом Лещенко. Они познакомились еще в юности, долго встречались, и в 2018 году поженились.

Анна Сола вышла замуж в 2021 году за велогонщика Станислава Божкова.

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