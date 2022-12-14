Белорусская теннисистка Соболенко снялась в сериале Netflix

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Опубликовано: 14.12.2022 20:14 , Обновлено: 20.10.2023

Стриминговый сервис Netflix 14 декабря показал 30-секундный тизер своего нового сериала «Break Point». В нем, среди прочих, снялась и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

«Break Point» («Переломный момент») — это документальный сериал о профессиональном теннисе и его закулисье.

Премьера должна состоятся 13 января 2013 года, за три дня до начала сезона Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии. Сначала обещают показать шесть серий. Еще шесть должны выйти в течение года.

Среди игроков, которые появятся в сериале, — чемпионы турниров Большого шлема Ига Свитек и Слоан Стивенс и теннисисты, занявшие вторые места.

Кроме того, в «Break Point» снялись: Арина Соболенко , Феликс Оже-Алиассим, Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Айла Томлянович, Паула Бадоса, Танаси Коккинакис и Мария Саккари, пишет AP.

Арина Соболенко — белорусская теннисистка, победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021); полуфиналистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2021, Открытый чемпионат США-2021, 2022); финалистка Итогового турнира WTA 2022 в одиночном разряде; победительница 16 турниров WTA (из них десять в одиночном разряде); финалистка Кубка Федерации (2017) в составе национальной сборной Белоруссии; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.