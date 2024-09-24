Белорусская команда попала в аварию на ралли-рейде в России

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Опубликовано: 24.09.2024 16:10 , Обновлено: 24.09.2024

Экипаж профессиональной спортивной белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Виталия Мурылёва попал в серьёзную аварию во время четвертого этапа ралли-рейда в России. Сообщение об этом во вторник, 24 сентября, появилось в официальном аккаунте белорусских спортсменов в Instagram.

«Экипаж под управлением Виталия Мурылёва попал в серьезную аварию на последнем спецучастке. Экипаж цел и организаторами эвакуирован для оказания медицинской помощи», - написали в своем посте белорусские гонщики.

Они также заявили, что экипаж Сергея Вязовича «остаётся на трассе ожидать техническую помощь для эвакуации автомобиля» и пообещали рассказать подробности случившегося и дать “все остальные комментарии” позже.