Белорус взял золото Паралимпиады

Опубликовано: 10.03.2026 18:29 , Обновлено: 10.03.2026

Белорусский лыжник Роман Свириденко 10 марта смог выиграть золото Паралимпиады-2026 в Италии. На ней впервые за долгое время белорусские спортсмены участвуют в национальном зачёте, а также с флагом и гимном.

“Очень волновался, но получилось так, что прошел и победил. Значит так надо было!” - сказал в интервью для News.by спортсмен.

“Я максимально рад. В прологе квалификации упал. Повезло, что отобрался. А в финале все сложилось отлично. Было предчувствие, что я выиграю. Но волнение всегда есть”, - признался он, передает российский Матч ТВ.

“Я очень рад, что впервые со времени отстранения на Паралимпиаде будет играть гимн Беларуси и развеваться наш флаг. Это абсолютное счастье. Спасибо всем нашим болельщикам. Мы чувствуем их горячую поддержку”, - сказал Роман Свириденко.

В финале в спринте классическим стилем на дистанции 900 метров Роман Свириденко показал время 2 минуты 35 секунд, опередив ближайшего преследователя немца Себастьяна Марбургера почти на три секунды.