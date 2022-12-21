Бага вернулся на пост главного тренера солигорского «Шахтера»

Опубликовано: 21.12.2022 13:22 , Обновлено: 21.12.2022

Алексей Бага во второй раз стал главным тренером солигорского футбольного клуба «Шахтера». До этого он занимал аналогичную должность в азербайджанском «Сумгаит».

Отметим, что Алексей Бага в 2021 году уже был тренером «Шахтера». Тогда он помог футболистам стать чемпионами страны. Но 1 декабря 2021 года стало известно, что Бага покинул пост по собственному желанию

Контракт с Багой рассчитан на два года.

Кстати, ранее он возглавлял и борисовский клуб «БАТЭ». Под его руководством команда стала чемпионами Беларуси в 2018 году, вице-чемпионами и финалистами Суперкубка в 2019-м.