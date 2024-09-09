Азаренко оценила победу Соболенко на US Open. В соцсетях ее похвалу назвали неоднозначной

Опубликовано: 09.09.2024 18:25 , Обновлено: 09.09.2024

Виктория Азаренко прокомментировала выступление Арины Соболенко на Открытом чемпионате США. Арина Соболенко выиграла свой первый в истории титул на US Open в эти выходные. Но не все поклонники тенниса оказались единодушны с ней.

Соболенко потребовалось всего два сета, чтобы справиться с Джессикой Пегулой, одержав победу со счетом 7:5, 7:5 на знаменитом стадионе “Артур Эш”. Результат не стал неожиданностью, учитывая, что Соболенко была в отличной форме на протяжении всего турнира, проиграв на пути к победе всего один сет в семи матчах на Открытом чемпионате США.

Победа стала завершением, по истине, звездного года для Соболенко в турнирах Большого шлема. Напомним что 2024 год она начала с победы на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.

Мастер игры на твердых кортах, звезда тенниса и бывшая первая ракетка мира Азаренко опубликовала в социальных сетях поздравление со своей соотечественницей, опубликовав на X: “Потрясающая победа @SabalenkaA. Поздравления. Лучший игрок в мире в этом сезоне!”

Однако некоторые поклонники тенниса не согласились с этим утверждением, а многие написали в ответ, что польская теннисистка и первая ракетка Ига Свентек остаётся “лучшей теннисисткой мира”.

Так @tennis_reporter написал в X: “Нет, все равно @iga_swiatek лучший, пусть сначала закончится сезон”.

Другой комментатор @tjetjeidrott написал в ответ Азаренко: “Шлемы важны, но это в некотором роде неуважительно…”

@katarzyna_p1 добавила: “Что касается турниров Большого шлема, то Арина - лучшая. Но если посмотреть на весь сезон, то самым стабильным игроком является Ига. Просто стоит взглянуть на ситуацию с другой стороны”.

Это правда, что у Соболенко в этом году больше побед на турнирах Большого шлема (2), чем у Свентек, чья единственная крупная победа в чемпионате была одержана на Открытом чемпионате Франции в июне. Но, несмотря на то, что Свентек официально все ещё занимает первое место в мире среди теннисисток, опередив Соболенко, многие согласились с позицией Азаренко.

Так @moyes4ever написал в ответ на критику поста Азаренко: “Люди бурлят в комментариях, но она [Соболенко] выиграла 2 “шлема” против 1 у Иги, и… она почти наверняка станет номером 1 по итогам года, в этом нет ничего плохого”.

И на самом деле в этом году у трехкратной победительницы турниров Большого шлема Соболенко еще достаточно времени, чтобы подняться в рейтинге WTA выше Свентек. Вскоре теннисистки отправятся в Азию, где следующим крупным турниром в теннисном расписании станет Chinese Open, а в конце этого года в Саудовской Аравии состоится финал WTA Finals.