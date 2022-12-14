Аргентина вышла в финал ЧМ-2022, разгромив Хорватию
Сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале 13 декабря со счетом 3:0 и отправилась в финал.
Мяч в хорватские ворота отправили капитан аргентинцев Лионель Месси (пенальти) и нападающий Хулиан Альварес, оформивший дубль.
«Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче. Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру», — сказал Месси после встречи.
Кстати, Аргентина начала свой турнир с шокирующего поражения от Саудовской Аравии со счетом 2: 1, но ответила пятью победами подряд и обеспечила себе место в финале.
Там аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Игра начнется в среду 14 декабря в 22:00.