Африка призвала допустить белорусов на Олимпиаду-2024 без флага и страны

Опубликовано: 05.03.2023 10:36 , Обновлено: 13.11.2024

Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) проголосовала за допуск спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях под эгидой МОК.

Члены Исполнительного комитета ANOCA единогласно проголосовали за это предложение на своей 59-й очередной сессии в Нуакшоте, Мавритания.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что, по его мнению, пришло время рассмотреть вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов в международный спорт, а президент ANOCA Мустафа Берраф заявил, что организация считает, что “политика не может оказывать давление на спорт”.

В МОК хотят, чтобы концепция участия российских и белорусских спортсменов заключалась в том, что они будут нейтральными участниками (без указания страны и без национального флага). В ANOCA поддержали такую позицию: “Таким образом, речь пойдет о том, чтобы разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в полном нейтралитете без каких-либо признаков идентификации на Олимпийских играх в Париже 2024 года”.

Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, ожидается, что в них примут участие более 10 000 спортсменов.