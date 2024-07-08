350 000 фанатов потребовали от УЕФА переиграть матч Германии и Испании на Евро-2024

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Опубликовано: 08.07.2024 14:38 , Обновлено: 15.11.2024

Петиция о переигровке матча на Евро-2024 после спорного решения судьи набрала почти полмиллиона подписей. Речь идёт об игре Испании и Германии в пятницу, 5 июля.

Тогда тяжеловесы Германия и Испания сошлись лицом к лицу в захватывающем четвертьфинале в Штутгарте, но именно хозяева турнира выбыли из борьбы.

Вскоре после матча немецкие болельщики запустили онлайн-петицию с требованием переиграть матч. Они посчитали, что их команде следовало назначить пенальти в дополнительное время, когда удар Джамала Мусиалы пришелся в руку Марку Кукурелле.

Судья Энтони Тейлор разрешил продолжить игру, несмотря на протесты немецких игроков и болельщиков, а видеоассистент судьи Стюарт Эттвелл остался доволен решением арбитра на поле.

Основываясь на рекомендациях, данных судьям перед турниром, Тейлор принял решение продолжить игру, поскольку рука Кукуреллы не находилась в неестественном положении, когда в нее попал мяч.

Роберто Розетти, глава службы арбитров УЕФА, заявил, что он не хотел бы, чтобы назначались пенальти за инциденты, когда рука защитника находится близко к телу и почти в вертикальном положении.

Несмотря на это, тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после основного времени матча поделился своим возмущением: “Я не могу понять, почему это не было замечено, несмотря на то, что было 48 000 повторов”.

Петицию с призывом к повторному просмотру матча подписали почти 350 000 болельщиков менее чем за два дня, сообщило издание The Sun.

В петиции говорится: “На 106-й минуте не был назначен явный гандбольный пенальти, когда Кукурелла не дал возможности забить гол вытянутой рукой. Судья Энтони Тейлор позволил игре продолжиться, и по необъяснимым причинам VAR не вмешался. И это было лишь одно из многих неверных решений. На 77-й минуте Начо явно удержал Никласа Фюлькруга после прострела Флориана Вирца, который заставил его упасть и явно помешал ему забить”.

“Эти два четко сформулированных неправильных решения, несомненно, были решающими для игры и изменили бы ее ход. Поэтому я придерживаюсь мнения, что игру следует переиграть. Если вы согласны, пожалуйста, подпишите эту петицию и ознакомьте своих коллег с этой петицией”, - говорится в заявлении.

Во вторник, тем не менее, Испания встретится с Францией в полуфинале, а в среду Англия сыграет с Нидерландами.