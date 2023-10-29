Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Опубликовано: 29.10.2023 11:52 , Обновлено: 29.10.2023

В субботу, 28 октября, стало известно о смерти голливудского актера Мэттью Перри, известного в первую очередь по роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья". Тело актёра обнаружили в его собственном доме в Лос-Анджелесе (США). Ему было всего 54 года.

По данным местного издания Los Angeles Times, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, звезду сериала «Друзья» нашли мертвым в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе. Неладное заподозрил его помощник. Как сообщил портал TMZ, вернувшись домой после двухчасовой тренировки (игры в пиклбол, которая представляет собой смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса), Мэттью Перри отправил помощника выполнить очередное поручение. Вернувшись тот не смог дозвониться до начальника и обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие по вызову специалисты обнаружили Перри без сознания, а вскоре констатировали его смерть. Точную причину смерти официальные лица пока не назвали, однако, по данным источников в правоохранительных органах, на месте происшествия не обнаружили никаких наркотических веществ и речь, вероятнее всего, идёт о сердечном приступе.

Отметим, что в 2018 году звезда сериала «Друзья» едва не умер после того, как впал в кому из-за разрыва толстой кишки. Как выяснилось, это произошло из-за пристрастия актера к опиоидам. Сам актёр признавал, что зависимость от болеутоляющих таблеток появилась у него во время съемок сериала, принесшего ему всемирную известность. Тогда он принимал по несколько десятков таблеток викодина в день, что обернулось для него двумя неделями комы и последующей длительной реабилитацией.

В 2022 году Перри выпустил в свет книгу со своими мемуарами - «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». В ней он честно рассказал читателям, как всю свою жизнь боролся с зависимостью от алкоголя и опиоидов и признался, что потратил на попытки вернуться к трезвой жизни, по приблизительным оценкам, более 7 млн долларов.

В интервью изданию The Times в апреле Мэттью Перри признался, что несмотря на мировую известность, работа для него не стала “центром того, что, как он надеялся, станет его наследием”. На вопрос, каким бы он хотел, чтобы его запомнили, он ответил, что хотел бы остаться в сердцах людей, “как парень, который прожил жизнь, хорошо любил, хорошо жил и помогал людям”.