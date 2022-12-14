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Опубликовано: 14.12.2022 12:39 , Обновлено: 14.12.2022

Американский актер Жан Клод Ван Дамм заговорил на украинском языке. Правда, пока он сказал всего одну фразу.

Во время посещения Закарпатской области он воскликнул «Слава Украине». Этому Ван Дамма научили военные, с которыми он там встретился.

Кстати, украинцы уже ждут, когда актер скажет слово «паляниця».

Ранее Ван Дамм тайно посетил Ужгород. Совместное фото с ним опубликовал в Facebook врач, работающий в клинике. Свой визит в Украину он не афишировал.