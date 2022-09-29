В США умер рэпер Coolio. Его композицию Gangsta’s Paradise вы точно слышали
В США умер рэпер Coolio. Как минимум одну его композицию слышали все: Gangsta’s Paradise.
Одноименный заглавный [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE” rel=“noopener” target=“_blank”] трек [/link] из альбома Gangsta’s Paradise, основанный на известной фанк-мелодии Стиви Уандера «Pastime Paradise» и содержащий заимствования из Псалма 23, прозвучал в фильме «Опасные умы», вышел на первое место в 13 странах, стал самым продаваемым синглом года в США и был удостоен «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа.
Менеджер музыканта Ярез Поси сообщил 28 сентября, что музыкант умер в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет от остановки сердца, передает CNN. Никакие другие детали о смерти Coolio не сообщаются.
Настоящее имя рэпера - Артис Леон Айви младший. Своё прозвище артист получил учась в Комптонском колледже. Как-то, когда играл на гитаре, к нему подошла подруга и сказала: «Кем вы себя считаете, Кулио Иглесиас?». Так прозвище и прижилось.
В 2003 году Кулио снялся в реалити-шоу Celebrity Wife Swap USA, в котором участники обмениваются жёнами. В результате участия в этом шоу его подружка на самом деле ушла от музыканта.