В РФ потребовали завести уголовное дело на Слепакова за «иронизацию»

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Опубликовано: 26.01.2023 13:15 , Обновлено: 26.01.2023

В России потребовали от Следственного комитета завести уголовное дело на артиста Семена Слепакова из-за песни «Колыбельная», которую тот выложил в сеть 24 января.

Композиция не понравилась организации «Фонд защиты национального исторического наследия».

По мнению представителей, песня «иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».

Кроме того, фонд потребовал внести музыканта в реестр иностранных агентов из-за «дискредитации Вооруженных сил РФ».

Слепаков спел «колыбельную» для трехлетнего мальчика Вани, где говорится, что главные враги России — «укронацисты» и «айтишники», уехавшие в Европу. Мать ребенка сокрушается, что он не может поехать с ними сражаться.

В тексте также есть слова «все сдохнут, а мы попадем в рай» — это отсылка к одной из речей Владимира Путина, в которой он заявил, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».

А в конце выясняется, что колыбельную поет сама Россия: «Может быть, не очень я хорошая мама, но зато великая, сынок, я страна».

https://youtu.be/PNGCYGD0bWQ