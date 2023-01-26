В Москве «неожиданно» отменили концерт Урганта

Опубликовано: 26.01.2023 10:24 , Обновлено: 26.01.2023

В Москве отменили концерт российского шоумена Ивана Урганта, который был запланирован на 2 февраля на территории завода «Флакон». Об этом артист сам сообщил в своем Instagram.

«Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…» — заявил он.

Шоумен призвал не паниковать и не унывать, а также «организованно дождаться следующего концерта».

Иван Ургант планировал выступать под сценическим псевдонимом Гриша Ургант. К слову, концерт должен был состояться еще в октябре 2022 года, но его перенесли.

Поклонники артиста расстроились, однако высказали надежду на лучшее:

«Конечно, было понятно, но наивность на пару процентов сохранялась. Будем ждать других дат, концертов, ведь когда-то мы заберём себе возможность послушать любимых артистов в родной стране❤️», — написал один из пользователей Instagram в комментариях.

«Гриша, Вы — лекарство от уныния! Как же без Вас?! Тяжко. Но буду ждать», — отметил второй.

«Вернитесь хоть в YouTube!» — попросили другие поклонники.

К слову, Иван Ургант в 2022 году впервые за 15 лет не вел премию «Золотой граммофон».

Напомним, сразу после российского вторжения в Украину, 24 февраля, в аккаунте Ивана Урганта в Instagram появились слова «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ», сопровожденные черным квадратом вместо фотографии.

Позже в России созданная партией «Справедливая Россия» группа по расследованию «антироссийских действий» (сокращённо ГРАД) составила 3 августа список «агентов иностранного влияния» в сфере культуры и их «пособников» в госструктурах. Туда попал в том числе Иван Ургант. Ему предложили публично поддержать вторжение России в Украину или уехать/уволиться.