Умер российский певец Борис Моисеев

Опубликовано: 27.09.2022 17:01 , Обновлено: 27.09.2022

Российский артист, певец, исполнитель хита «Голубая луна» Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил журналистам его арт-директор.

По данным СМИ, у Моисеева было два инсульта. У него отнялись верхняя губа и левая рука, а также появились проблемы с речью. В 2020 году его состояние ухудшилось.

Борис Моисеев — уроженец Беларуси. Он родился в женской исполнительной колонии в Могилеве в 1954 году. После школы он поступил в Минское хореографическое училище. Работал в Украине, в Харьковском театре оперы и балета. После был танцором у Аллы Пугачевой. А в 1987 году начал карьеру в составе группы «Экспрессия». Через несколько Моисеев стал работать в качестве хореографа и режиссёра-постановщика, ставить спектакли.

В 2006 году певец стал заслуженным артистом России.

Он закончил активно выступать весной 2015 года из-за ухудшения состояния здоровья, но до 2019 года выпустил несколько песен.

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