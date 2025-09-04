Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Опубликовано: 04.09.2025 18:32 , Обновлено: 04.09.2025

В Италии в возрасте 91 года умер модельер Джорджо Армани, один из самых влиятельных дизайнеров в истории мировой моды. Об этом с «бесконечной скорбью» сообщил основанный им модный дом Armani Group.

Дизайнера, которого на родине называли «Король Джорджо», прославила его революционная работа с мужским пиджаком и создание бизнес-империи с годовым оборотом около 2,3 миллиарда евро. Компания сообщила, что он «работал до последних дней», а похороны пройдут в частном порядке.

Карьера Армани началась с деконструкции пиджака в 1970-х годах. Он избавил его от жёстких подкладок и каркаса, сделав мягким, как кардиган, и лёгким, как рубашка. «Удаление всей жёсткости из одежды и открытие неожиданной естественности. Это была отправная точка для всего, что было после», — говорил сам дизайнер.

Этот минималистичный подход, который он сам описывал фразой «Я всегда думаю о том, чтобы что-то добавить или убрать. В основном — убрать», стал его фирменным стилем.

Всемирную известность ему принесло сотрудничество с Голливудом. В 1980 году он создал костюмы для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо», что закрепило его статус на американском рынке.

На протяжении пятидесятилетней карьеры Армани оставался единственным владельцем своей компании, отвергая все предложения о продаже или выходе на биржу и сохраняя полный контроль над всеми процессами, от рекламы до поправки причёски модели перед выходом на подиум.

Джорджо Армани родился в 1934 году в городе Пьяченца. Он два года изучал медицину, но бросил университет и после службы в армии устроился оформителем витрин в универмаг La Rinascente, что и стало его первым шагом в мир моды, который он никогда формально не изучал.

Он создал свой бизнес вместе со своим партнёром Серджио Галеотти, который умер в 1985 году. Несмотря на личную трагедию, Армани в одиночку продолжил управлять разросшейся компанией.

В своей автобиографии он пообещал, что его наследие будет жить: «Будет Armani и после Armani».