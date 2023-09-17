Умер автор «Беловежской пущи» поэт Николай Добронравов

Опубликовано: 17.09.2023 11:44 , Обновлено: 17.09.2023

Российский поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщили российские СМИ.

По данным издания “Экспресс газета”, поэт скончался после “тяжелой и продолжительной болезни”. Мэр Москвы Сергей Собянин, выразив слова сочувствия и поддержки супруге Добронравова Александре Пахмутовой, сообщил, что похоронят поэта на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов известен всему миру как автор текста прощальной песни Олимпиады-80 “До свиданья, Москва”. Кроме того, он написал текст двух, пожалуй, самых известных песен о Беларуси “Беловежская пуща” и “Молодость моя — Белоруссия”, которые в своё время исполнял знаменитый ансамбль “Песняры”. В обоих случаях композитором выступила супруга поэта Александра Пахмутова.

Среди других известных композиций, написанных в соавторстве с супругой, - “Как молоды мы были”, “Нежность”, “Главное, ребята, сердцем не стареть” и “Трус не играет в хоккей”.