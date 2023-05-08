У Пугачевой не подтвердили, что Песков украл ее часы на похоронах

Опубликовано: 08.05.2023 15:30 , Обновлено: 08.05.2023

Пресс-секретарь Аллы Пугачёвой заявил, что поп-дива не жаловалась в милицию на пропажу дорогих наручных часов после встречи с Дмитрием Песковым на похоронах модельера Юдашкина.

Такое заявление пришлось сделать после разлетевшихся в соцсетях новостей о том, что Алла Пугачева не досчиталась после общения с пресс-секретарь Кремля наручных часов Hublot стоимостью около 2 млн российских рублей.

“Этой истории не было. Ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев кому-либо не давала, видимо, некоторые недобросовестные СМИ выдумали ее комментарии (как и всю историю в целом)”, - сообщил пресс-секретарь Пугачевой.

На видео с той встречи видно, как Дмитрий Песков подошёл к Алле Пугачёвой, взял за руку и поцеловал ее.

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“Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения. А во время похорон Валентина Юдашкина я заметила, что они исчезли. Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, вместе с ними Дмитрий Песков. Он ничего не знает, говорит, что ему ничего не известно”, - говорилось в фейковой цитате Аллы Пугачевой.