Опубликовано: 12.12.2022 15:48 , Обновлено: 12.12.2022

Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин в эфире российского гостелеканала «Россия 1» заявил, что перестал общаться с дочерью и сестрой после 24 февраля.

Он заявил, что его сестра, которая живет в Харькове, «не совсем здорова». По мнению Гостюхина, «вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову».

«Я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… У меня была истерика», — сказал актер.

Что касается дочери Александры, которая живет в США вместе с мужем, то, по словам Гостюхина, она «отошла от России» и «приняла американскую сторону.

«Там сошли с ума», — возмутился артист.

[info_b]Владимир Гостюхин — белорусский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР (1982), народный артист Беларуси (1996), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993).

Гостюхин сыграл в фильме «Восхождение» (по повести Василя Быкова «Сотников») партизана Колю Рыбака, который, струсив, решил стать полицаем.

В марте 2022 года актер подписал обращение в поддержку вторжения России на Украину

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