Турчин пообещал помочь Делуро купить дом под Минском

Опубликовано: 25.07.2025 07:39 , Обновлено: 25.07.2025

Платиновая звезда из США Джейсон Деруло посетил Минск и заявил, что ему все понравилось и он не хочет уезжать. Премьер-министр Беларуси Турчин даже предложил помочь ему купить жилье под Минском.

Джейсон Деруло взял в Минск своего четырёхлетнего сына, с которым прогулялись по улицам столицы Беларуси. Он заявил, что его покорили белорусская кухня и жители столицы, и он захотел сделать Минск «своим домом».

«Когда я гулял по городу, ко мне очень вежливо подходили люди, прося сфотографироваться. Я был очень впечатлён. К тому же, еда очень вкусная. Мне очень понравилось всё, что я здесь попробовал», — рассказал Деруло.

[inf]Джейсон Деруло — американский певец, автор песен и танцор, продавший с 2009 года более 250 миллионов синглов по всему миру и получивший 14 платиновых пластинок в США. Среди его хитов — Whatcha Say, Talk Dirty и Wiggle. Состояние артиста оценивается в $40 миллионов долларов. [/inf]

В настоящее время он участвует в мировом турне Nu King, которое началось летом 2025 года и продлится до весны 2026 года.

Для Беларуси визит такого уровня звёзды в последние годы - большое событие. Наверное, поэтому с ним встретился глава Совмина Александр Турчин.

Как сообщило белорусское госТВ, премьер заявил, что для него большая честь принимать такого известного артиста.

Пемьер Турчин пригласил артиста вернуться позже в Беларусь ещё раз и предложил поддержку в возможной покупке недвижимости в Беларуси. В ходе разговора было даже сделано конкретное предложение.