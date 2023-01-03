"Соколиному глазу" сделали две операции после снежной бури в США

Опубликовано: 03.01.2023 11:05 , Обновлено: 03.01.2023

Сыгравший роль "Соколиного глаза" Джереми Реннер восстанавливается после операций из-за перенесенной "тупой травмы грудной клетки" в результате несчастного случая при уборке снега в новогоднюю ночь в Неваде, сообщил представитель актера.

По состоянию на вечер понедельника Реннер находился в отделении интенсивной терапии в “критическом, но стабильном состоянии”, сообщил пресс-секретарь актера. 51-летний Джереми Реннер на данный момент перенес две операции по устранению травм, полученных им в результате аварии, ранее сообщил CNN источник, близкий к актеру.

Реннер был госпитализирован в воскресенье после “несчастного случая, связанного с погодой” во время уборки снега, сообщил его представитель Сэм Маст подтвердил CNN ранее в понедельник. Офис шерифа округа Уошо сообщил, что его заместители отреагировали на “травматическое повреждение” с участием Реннера в районе шоссе Маунт-Роуз в Рино. Полицейские обнаружили раненого Реннера и помогли с его транспортировкой в районную больницу, говорится в пресс-релизе офиса шерифа, добавив, что актер был единственным человеком, пострадавшим на шоссе. Офис шерифа не предоставил подробностей о том, как произошла авария со снегоочистителем, но сообщил, что его группа по расследованию крупных аварий изучает обстоятельства инцидента.

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Сообщается, что перед аварией Реннер расчищал дорогу возле своего дома в Рино, штат Невада, используя свой личный снегоочиститель, чтобы его семья могла выбраться после сильного шторма.