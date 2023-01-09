СК РФ завел дело на звезду «Бумера» из-за слов о войне

Опубликовано: 09.01.2023 11:36 , Обновлено: 09.01.2023

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело на актера, звезду «Бумера» и «9 -й роты» Артура Смольянинова после того, как он высказался о войне РФ против Украины.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — заявили в СКР.

Однако не уточнили, за какие именно слова и в каком интервью актер попал под «уголовку».

Известно, что Смольянинов не раз высказывался против вторжения России в Украину и уехал из страны.

Недавно в интервью изданию «Новая газета Европа» актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины.

Кроме того, он сказал, что «ничего, кроме ненависти к людям с той стороны фронта [российской]» не испытывает и что ему «наплевать, в какой форме останется Россия», «развалится она, не развалится».

Артур Смольянинов — российский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, театральный режиссер. Известность ему принес фильм «9-я рота» Федора Бондарчука в 2006 году. Он также снимался в «Бумер. Фильм второй», «Калашников», «Кто, если не мы», «На краю стою», «Последний забой».