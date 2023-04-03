Российский шоумен Галустян получил гражданство Армении. Где теперь будет жить?

Опубликовано: 03.04.2023 14:47 , Обновлено: 03.04.2023

Российский шоумен, актер, юморист армянского происхождения Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он рассказал СМИ 2 апреля.

«Вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», — заявил он.

По словам Галустяна, он «шел самым честным и правильным путем, подал честно документы», и «наконец-то получил».

Он рассказал о новом гражданстве на презентации проекта жилого комплекса «Parajanov Club House» в Армении. В связи с чем заявил, что собирается стать одним из первых жителей этого ЖК и пошутил, что сейчас ему «нужно прописаться где-то», передает NEWS.am STYLE.

Шоумен не уточнил, будет постоянно жить в Армении или России. Однако отметил, что после съемок хочет «возвращаться в Parajanov Club House».

«Моя Родина — Россия»

Ранее Галустян осудил комиков, которые покинули РФ после ввода российских войск в Украину. По его мнению, они уехали, чтобы «заработать денежек».

«Всё, к чему мы сейчас стремимся, это пожить и заработать денежек. А общая идеология? Мы все живем в каком-то коммерческом государстве. Почему нет идеологии? Чего мы хотим добиться через 20 лет? К чему мы стремимся, как целостное государство?», — сказал он.

Комик также отметил: «Да, Родина не идеальна. Но я люблю свою Родину, потому что она любит меня. Моя Родина - Россия. Я не идеальный и она не идеальная. И наша любовь - взаимна. Моя Родина любит меня таким, какой я есть, а я люблю её такой, какая она есть».