Российский миллиардер Мильнер отказался от гражданства РФ

Опубликовано: 10.10.2022 22:54 , Обновлено: 10.10.2022

Российский миллиардер Юрий Мильнер заявил 10 октября, что отказывается от российского гражданства. Об этом сообщил представитель Мильнера.

«Мы с семьей навсегда уехали из России в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», — заявил теперь уже израильский бизнесмен.

С 1999 года Юрий Мильнер имеет гражданство Израиля. А в 2005 году и вовсе переехал жить в Израиль, а затем в США. Российский предприниматель, миллиардер, владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group входил в ТОП-15 самых богатых людей России по версии Forbes.

Весной 2022 года миллиардер Юрий Мильнер пообещал пожертвовать $100 млн беженцам из Украины.

«Мы были потрясены глубоко огорчающими страданиями украинского народа. Мы верим, что эта инициатива, запущенная в партнерстве с некоторыми из самых креативных технологических компаний и организаций мира, может оказать практическую помощь людям, живущим в смятении за пределами своей родины», — говорится в сообщении Юрия и Юлии Мильнер.