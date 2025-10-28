Родился в Германии и с другим именем. The Mirror раскрыло правду о Брюсе Уиллисе

Опубликовано: 28.10.2025 10:39 , Обновлено: 28.10.2025

Британский таблоид The Mirror сообщил малоизвестные факты о жизни культовой звезды Голливуда Брюса Уиллиса. Американский актёр прославился в ролях под культовыми именами Джон Макклейн, Корбен Даллас, Бутч Кулидж и доктор Малкольм Кроу. Оказалось, что и при рождении его звали не Брюс.

Звезда «Крепкого орешка» объявил о завершении карьеры в марте 2022 года после того, как у него диагностировали афазию. Это стало тяжёлым ударом как для зрителей, так и для самого актёра, отдавшего кинобизнесу 40 лет жизни.

Многие до сих пор не знают, что Уиллис начинал жизнь под другим именем. Брюс родился в марте 1955 года в Идар-Оберштайне в Западной Германии. Его отец, Дэвид Уиллис, был американским военным, а мать Марлен — немкой из Касселя.

На самом деле родители назвали его Уолтером (на немецкий манер его имя звучало как Вальтер — Walther). Поклонники, узнав о настоящем имени, пошутили в интернете, что оно очень похоже на имя персонажа Брайана Крэнстона из «Во все тяжкие» — Уолтера Уайта.

Один из фанатов даже написал: «Им с Уолтером Уайтом следовало бы основать клуб и назвать его “Лысые Уолтерсы”».

В начале карьеры Брюс работал охранником и даже частным детективом, а затем переехал в Нью-Йорк, где устроился барменом и начал продвигать свою актёрскую карьеру.

В интервью Vanity Fair его жена Эмма рассказала, что ему «нравилось то, что он делал», добавив: «Я счастлива, что он мог заниматься этим так долго, как только мог».

Примечательно, что примерно в то же время, когда в 1988 году вышел «Крепкий орешек», Уиллис был в самом разгаре своей музыкальной карьеры. Да, вы не ослышались. Кинозвезда пробовал свои силы в качестве певца.

Уиллис выпустил два альбома в 1987 и 1989 годах и добился определённого успеха: его композиции занимали места в чартах по всему миру.

Пластинки Уиллиса отличаются классическим R&B-звучанием 80-х и удивительно романтичными текстами. Сам же актёр демонстрировал сильный вокал.